Юрий Новиков: «В России созданы уникальные условия для развития спорта. Свет в конце тоннеля обязательно будет»
Юрий Новиков считает, что в России созданы уникальные условия для развития спорта.
Заслуженный тренер России высказался касательно проведения ФХР турниров с участием национальной и молодежных сборных страны.
«В текущей сложной ситуации нашим спортивным федерациям надо отдать должное за то, что они пытаются что-то придумать, чтобы молодые ребята надевали форму сборной России. Важно, чтобы они не опускали рук и видели свет в конце. Это очень важная работа.
Кто-то может подумать: «Да зачем мы играем с белорусами?» Но это делается для молодых спортсменов. Это наш завтрашний день, и мы не должны их потерять. Парни мечтали играть на МЧМ, но злые дядьки закрыли им туда путь. Поэтому мы должны сказать этим парням: «Ребята, с вами страна. Надо держаться. Мы вас понимаем, не опускайте клюшки». Придет время, и мы должны быть готовы выскочить на площадку и доказать, что Россия – лучшая.
Нужно ко всему относиться с позитивом, больше тренироваться и доказывать наше превосходство на площадках. В России созданы уникальные условия для развития спорта. Свет в конце тоннеля будет, обязательно будет», – заявил заслуженный тренер России.
Согласен. Ни одна другая страна сначала не имела право выставлять сборную под своим флагом, а теперь и вовсе отстранена от всех международных турниров. Условия уникальные. Как для жизни на Венере.