Юрий Новиков: «В России созданы уникальные условия для развития спорта. Свет в конце тоннеля обязательно будет»

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Юрий Новиков считает, что в России созданы уникальные условия для развития спорта.

Заслуженный тренер России высказался касательно проведения ФХР турниров с участием национальной и молодежных сборных страны.

«В текущей сложной ситуации нашим спортивным федерациям надо отдать должное за то, что они пытаются что-то придумать, чтобы молодые ребята надевали форму сборной России. Важно, чтобы они не опускали рук и видели свет в конце. Это очень важная работа.

Кто-то может подумать: «Да зачем мы играем с белорусами?» Но это делается для молодых спортсменов. Это наш завтрашний день, и мы не должны их потерять. Парни мечтали играть на МЧМ, но злые дядьки закрыли им туда путь. Поэтому мы должны сказать этим парням: «Ребята, с вами страна. Надо держаться. Мы вас понимаем, не опускайте клюшки». Придет время, и мы должны быть готовы выскочить на площадку и доказать, что Россия – лучшая.

Нужно ко всему относиться с позитивом, больше тренироваться и доказывать наше превосходство на площадках. В России созданы уникальные условия для развития спорта. Свет в конце тоннеля будет, обязательно будет», – заявил заслуженный тренер России.

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3 комментария

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Ми Ша
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Что ты,Юрий,сдал назад? Выскажитесь,скажите правду на эмоциях,а потом начинаете оправдываться,получив нагоняй от функционеров-коррупционеров
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SadButTrue
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"В России созданы уникальные условия для развития спорта"

Согласен. Ни одна другая страна сначала не имела право выставлять сборную под своим флагом, а теперь и вовсе отстранена от всех международных турниров. Условия уникальные. Как для жизни на Венере.
+3
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+3
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Виталий Желтоусов
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С хоккеем то у нас как раз всё в порядке. Даже изоляция от международных турниров тут вряд ли что-то ухудшит, а вот для других видов спорта всё плохо.
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-1
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