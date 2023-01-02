Тарасов о Марченко: «Тренерское доверие положительно сказывается. Кирилл направил эмоции в правильное русло, поэтому забивает»

Теги Коламбус НХЛ Кирилл Марченко ТАСС Даниил Тарасов 1999 Хоккей

Даниил Тарасов прокомментировал результативную игру Кирилла Марченко в «Коламбусе».

Вызванный из АХЛ российский нападающий забросил пять шайб в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Для любого игрока, когда его вызывают «снизу», существуют дополнительная мотивация, позитивные мысли.

Где-то на эмоциях ты стараешься показать себя, и главное, чтобы они не перехлестывали. Слава Богу, у него такого нет: он направил их, так скажем, в правильное русло, и поэтому забивает.

Безусловно, тренерское доверие положительно на него сказывается, ему дают шансы, и он этим пользуется», – сказал вратарь «Коламбуса».

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