Тарасов о Марченко: «Тренерское доверие положительно сказывается. Кирилл направил эмоции в правильное русло, поэтому забивает»
Даниил Тарасов прокомментировал результативную игру Кирилла Марченко в «Коламбусе».
Вызванный из АХЛ российский нападающий забросил пять шайб в 12 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Для любого игрока, когда его вызывают «снизу», существуют дополнительная мотивация, позитивные мысли.
Где-то на эмоциях ты стараешься показать себя, и главное, чтобы они не перехлестывали. Слава Богу, у него такого нет: он направил их, так скажем, в правильное русло, и поэтому забивает.
Безусловно, тренерское доверие положительно на него сказывается, ему дают шансы, и он этим пользуется», – сказал вратарь «Коламбуса».
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