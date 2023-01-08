Плющев о неудачах «Спартака»: «С юмором воспринимал статьи об удивительном тренере-авангардисте Гришине, который всех спасет»

считает, что ставка « » на Игоря Гришина была ошибочной.

Красно-белые проиграли 8 из 9 последних матчей и занимают 7-е место в Западной конференции с 49 очками в 48 играх.

– Мы общались через несколько дней после назначения в «Спартак» нового тренера Игоря Гришина – и вы в отличие от прессы сомневались в перспективах нового специалиста и всего клуба в целом. Оказались правы?

– Так тут все очевидно – в «Спартаке» системный кризис. Команда, которая была чемпионом СССР и еще в конце прошлого века сражалась за медали, превратилась, скажем так, в пятое колесо в телеге московского хоккея. В свое время в такой ситуации был футбольный «Локомотив», но ему удалось расстаться с этим печальным титулом. А «Спартак», наоборот, погружается все глубже.

Поэтому с юмором воспринимал статьи об удивительном тренере-авангардисте Гришине, который всех спасет. У того же был хотя бы опыт – и игровой и тренерский. А тут пришел специалист, который еще не готов и который просто открутил все гайки.

Да, на стандартных после увольнения любого тренера эмоциях команда взяла какие-то очки. Но потом вернулась обычная для нынешнего «Спартака» рутина. Отсюда и постоянные поражения.

– В чем конкретно проблема «Спартака»?

– На мой взгляд, там парадоксальная ситуация. При отличных традициях, неплохой базе и крепком финансовом обеспечении за последнее десятилетие так и не создана полноценно функционирующая вертикаль. На уровне детской школы, команды МХЛ и главного клуба периодически бывают какие-то всплески, но они – результат не системной работы, а, скажем так, инициативы на местах. Которой все меньше и меньше.

– А Игорь Гришин?

– Это хороший, увлеченный своим делом человек из юношеского и любительского хоккея, делающий свои первые шаги в хоккее профессиональном. Делать из него спасителя могут только наивные люди – и пресса.

Надо понять, что на Гришина должна работать система. А ее нет. Посмотрите состав «Спартака» – там разношерстный коллектив, собранный с миру по нитке и по принципу своих людей. Сформировать его и управлять им – .очень тонкая задача.

В принципе в «Спартаке» иногда мелькает хорошая молодежь, но ее не выводят на следующий уровень. Это тоже говорит о работе вертикали. Поэтому мы уже забыли, когда красно-белые кого-то воспитывали для российского хоккея. Состоялся разве что – да и то из-за того, что быстро уехал в Санкт-Петербург, – считает заслуженный тренер России.