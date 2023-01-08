Бержерон вышел на чистое 3-е место по очкам в истории «Бостона», опередив Эспозито

вышел на чистое 3-е место по очкам в истории « », опередив Фила Эспозито.

Капитан «Брюинс» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (4:2).

На счету 37-летнего нападающего стало 32 (15+17) очка в 38 играх сезона при полезности «+18». За карьеру – 1014 (415+599) очков в 1255 играх.

Бержерон опередил (1012 очков в 625 играх, 459+553). Выше идут лишь (1506 в 1518, 395+1111) и Джонни Бьюсик (1339 в 1436, 545+794).