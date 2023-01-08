Бержерон вышел на чистое 3-е место по очкам в истории «Бостона», опередив Эспозито

Теги рейтинги Бостон Патрис Бержерон НХЛ Рэй Бурк Фил Эспозито Джонни Бьюсик Хоккей

Патрис Бержерон вышел на чистое 3-е место по очкам в истории «Бостона», опередив Фила Эспозито.

Капитан «Брюинс» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (4:2). 

На счету 37-летнего нападающего стало 32 (15+17) очка в 38 играх сезона при полезности «+18». За карьеру – 1014 (415+599) очков в 1255 играх. 

Бержерон опередил Фила Эспозито (1012 очков в 625 играх, 459+553). Выше идут лишь Рэй Бурк (1506 в 1518, 395+1111) и Джонни Бьюсик (1339 в 1436, 545+794). 

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2 комментария

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Камиль Мухаметшин
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Ответ Максим Новиков
Бурк конечно монстр был
Бурка вообще не догнать.
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Максим Новиков
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Бурк конечно монстр был
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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