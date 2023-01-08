Зуб при 4:8 с «Сиэтлом»: 5-е очко в сезоне, 5 хитов, 2 броска и «+1» за 23 минуты
Артем Зуб завершил матч с «Сиэтлом» в плюсе по полезности, несмотря на 4:8.
«Оттава» потерпела домашнее поражение от «Кракена» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Худшую полезность в «Сенаторс» показали форварды Алекс Дебринкет и Шэйн Пинто (по «минус 5»), защитники Джейк Сэндерсон и Трэвис Хэмоник (по «минус 4»).
Зуб (23:01, 0:42 – в меньшинстве) завершил матч с показателем «+1». Он поучаствовал в 3-й шайбе своей команды.
Также нанес 2 броска в створ, применил 5 силовых приемов, допустил 2 потери и сделал 1 перехват.
В 18 матчах в сезоне на счету Артема 5 (2+3) очков. Он продолжает играть в защитной маске в связи с недавним переломом челюсти, из-за которого пропустил около месяца.
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