Зуб при 4:8 с «Сиэтлом»: 5-е очко в сезоне, 5 хитов, 2 броска и «+1» за 23 минуты

завершил матч с « » в плюсе по полезности, несмотря на 4:8.

« » потерпела домашнее поражение от «Кракена» в матче регулярного чемпионата .

Худшую полезность в «Сенаторс» показали форварды и Шэйн Пинто (по «минус 5»), защитники Джейк Сэндерсон и Трэвис Хэмоник (по «минус 4»).

Зуб (23:01, 0:42 – в меньшинстве) завершил матч с показателем «+1». Он поучаствовал в 3-й шайбе своей команды.

Также нанес 2 броска в створ, применил 5 силовых приемов, допустил 2 потери и сделал 1 перехват.

В 18 матчах в сезоне на счету Артема 5 (2+3) очков. Он продолжает играть в защитной маске в связи с недавним переломом челюсти, из-за которого пропустил около месяца.