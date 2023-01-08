Штюцле сделал 2-й хет-трик в НХЛ в игре с «Сиэтлом». Он 2-й игрок «Оттавы» с 2 матчами с 3+ шайбами до 21 года

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Форвард «Оттавы» Тим Штюцле сделал 2-й хет-трик в НХЛ в матче с «Сиэтлом».

20-летний немецкий нападающий принял участие во всех голах канадского клуба в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (4:8), набрав 4 (3+1) балла. 

Хет-трик стал для него вторым за карьеру в лиге. Штюцле стал вторым игроком в истории «Сенаторс», кому удалось провести 2 матча с 3+ шайбами в возрасте до 21 года. Первым был Мартин Гавлат. 

В текущем сезоне у Штюцле 39 (18+21) баллов в 35 играх при полезности «минус 8». При этом сегодняшний матч он завершил с полезностью «+1». 

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