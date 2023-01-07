Алексей Терещенко: «МЧМ-2023 понравился, приличный уровень. Но мировому хоккею не хватает России – это видно, кулуарно признают»

считает, что МЧМ-2023 прошел на приличном уровне.

Победу на турнире одержала сборная Канады, обыгравшая в финале команду Чехии (3:2 ОТ).

«Следил за молодежным чемпионатом мира, который прошел на очень приличном уровне. Понравился чемпионат мира. Очень зрелищный хоккей. Молодежный хоккей и должен таким быть.

С отсутствием России молодежный хоккей теряет в зрелищности. Россия была и есть одна из лучших стран мирового хоккея.

Было бы интересно посмотреть, на каком уровне сейчас мы находимся. Это важно. Знать, правильно ли мы двигаемся. Молодежный чемпионат мира это показывает. К сожалению, в последнее время мы не были на ведущих ролях.

Жаль, что нас нет. Мировому хоккею тоже нас не хватает. Это видно.

Об этом не говорят официально, но кулуарно это признают. Даже Кубок мира не стали проводить, потому что нет России или кто-то не хочет, чтобы Россия была», – сказал бывший нападающий сборной России.