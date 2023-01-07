Крэйг Вудкрофт: «Результат дальневосточного выезда – один из лучших, что удавались минскому «Динамо». Ковгореня показывает высокий уровень с хорошим хоккейным IQ»

дал комментарий после поражения от « » в овертайме со счетом 2:3.

– Команда показала свои хорошие качества. Заключительная игра после дальневосточного выезда – это всегда сложно. Игроки бились на льду, отдавали все силы. «Сибирь» – сильный соперник.

Обе команды показали классную игру. Матч прошел очень энергично и эмоционально. Могли зацепить еще больше очков в овертайме.

Но в целом доволен хоккеем, который продемонстрировали. Набрали балл, что тоже неплохо. Возвращаемся домой. И продолжаем подготовку дальше.

– Тимофей Ковгореня заработал ассистентский балл. Насколько высоки его шансы задерживаться в основной команде «Динамо»?

– Очень понравилась игра Тимофея. Он внес большой вклад в результат. Касательно его качеств, у него хорошие габариты, сила и характер. Он показывает высокий уровень игры с хорошим хоккейным IQ. Помог забросить первую шайбу.

Это отличный парень, который позитивно влияет на атмосферу в раздевалке. Чтобы задержаться в основном составе, как и говорилось ранее, нужно слушать указания тренера, относиться правильно к работе и выкладываться на сто процентов.

При соблюдении этих условий всегда будут большие шансы, чтобы закрепиться в «Динамо».

– «Динамо» набрало пять из шести возможных очков с этого сложно выезда. Как удалось сплотить коллектив после неудачной серии в декабре?

– Это очень хороший результат для дальневосточного выезда. Наверное, один из лучших, что удавалось в этом сезоне.

Говоря про то, как мы справлялись после неудачной серии, я верю, что у нас отличная команда. Есть ребята, которые проявляют свои лидерские качества.

К тому же вернулось несколько ключевых игроков после длительной паузы. Они помогли стабилизировать нашу игру и привнесли свой вклад.

Я думаю, что вы заметили эту разницу. Надо продолжать в том же духе. С каждой игры брать позитив и двигаться шаг за шагом. Думать только о нашей команде и правильном пути развития.

Если будем проводить все игры по нашей системе, то сможем добиваться успеха. Еще раз хочу отметить, как команда действительно здорово себя проявила на этом дальнем выезде в сложных условиях, – сказал главный тренер минского « ».