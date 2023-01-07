Билялов о переменах в «Ак Барсе» при Билялетдинове: «Дисциплина внутри раздевалки и за ее пределами. И оборона»

рассказал об изменениях в « » после возвращения Зинэтулы Билялетдинова.

Вратарь казанцев ответил на вопросы после победы над « » (2:0) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

− Спасибо ребятам за «сухарь», много шайб на себя ловили. Главное − не «сухие» игры, а победы, они к нам потихоньку приходят. С каждой игрой надо добавлять, особенно в обороне. Этот компонент потихоньку налаживается поэтому, возможно, стали меньше пропускать.

− Что изменилось внутри команды после возвращения на пост главного тренера?

− Дисциплина внутри раздевалки и за ее пределами. И оборона. Пока это, наверное, самые важные аспекты.

− В тренерский штаб вернулся Сергей Абрамов, успели вспомнить работу с ним?

− Постоянно были с ним на связи, когда он вернулся в тренерский штаб, то стал больше времени работать со мной. Возможно, его приход тоже повлиял и на раздевалку, и на меня.

− Зинэтула Хайдярович поменялся за эти 3,5 года?

− Думаю, даже помолодел (смеется). Нет, не поменялся. Остался таким же, каким был: честность, дисциплина, труд, – сказал Билялов.