Алексей Ковалев: «У Панарина пополнение в семье. Мальчик, по-моему»

сообщил, что у Артемия Панарина и родился первенец.

Форвард «Рейнджерс» женат на дочери тренера Олега Знарка с 2020 года.

– от вас в Нью‑Йорке живет близко?

– Да, минут 15 ехать на машине.

– В гости друг к другу заходите?

– Мы встречаемся иногда, ходим куда‑нибудь покушать. Дружим домами.

Просто сейчас к Артемию так легко в гости не зайдешь. У него пополнение в семье, и пока не до прогулок со знакомыми. Плюс нужно готовиться к матчам, и Артемий отлично выступает.

– Лучший бомбардир « ».

– Артемий очень серьезно относится к хоккею, и для него это важно. Поэтому лишний раз ему не позвонишь, не станешь его беспокоить.

– У вас двое сыновей. А кто у Панарина и Алисы родился?

– По‑моему, мальчик, – сказал тренер, проживающий в Нью‑Йорке.