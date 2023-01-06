Алексей Ковалев: «У Панарина пополнение в семье. Мальчик, по-моему»

Теги светская хроника Рейнджерс Алексей Ковалев НХЛ Олег Знарок Артемий Панарин Алиса Знарок Матч ТВ Хоккей

Алексей Ковалев сообщил, что у Артемия Панарина и Алисы Знарок родился первенец.

Форвард «Рейнджерс» женат на дочери тренера Олега Знарка с 2020 года.

Артемий Панарин от вас в Нью‑Йорке живет близко?

– Да, минут 15 ехать на машине.

– В гости друг к другу заходите?

– Мы встречаемся иногда, ходим куда‑нибудь покушать. Дружим домами.

Просто сейчас к Артемию так легко в гости не зайдешь. У него пополнение в семье, и пока не до прогулок со знакомыми. Плюс нужно готовиться к матчам, и Артемий отлично выступает.

– Лучший бомбардир «Рейнджерс».

– Артемий очень серьезно относится к хоккею, и для него это важно. Поэтому лишний раз ему не позвонишь, не станешь его беспокоить.

– У вас двое сыновей. А кто у Панарина и Алисы родился?

– По‑моему, мальчик, – сказал тренер, проживающий в Нью‑Йорке.

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9 комментариев

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Марина Игнатьева
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Рыжий родил?
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йозе марино
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Дружим домами, хз кто родился)
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Вадим Скорин
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Это он запинаться начал, так как сегодня Овечкин сравняется по играм в НХЛ с Ковалевым и у них станет по 1316 матчей.
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Сергей Носков
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А какой коэффициент что дочь?
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Mi4eL
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Ответ balander09
Ковалев передумал в России тренировать?
Передумал. В НЙ хорошо
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balander09
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Ковалев передумал в России тренировать?
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Комнатный олень
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Знарок поэтому и уволился,нянчить будет.
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Комнатный олень
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Панарин что скажет?
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Раменки за Динамо
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Другими словами - родила Алиса в ночь не то сына, не то дочь.
В любом случае поздравления с новорожденным замечательную хоккейную семью!
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