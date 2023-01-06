Алексей Ковалев: «У Панарина пополнение в семье. Мальчик, по-моему»
Алексей Ковалев сообщил, что у Артемия Панарина и Алисы Знарок родился первенец.
Форвард «Рейнджерс» женат на дочери тренера Олега Знарка с 2020 года.
– Артемий Панарин от вас в Нью‑Йорке живет близко?
– Да, минут 15 ехать на машине.
– В гости друг к другу заходите?
– Мы встречаемся иногда, ходим куда‑нибудь покушать. Дружим домами.
Просто сейчас к Артемию так легко в гости не зайдешь. У него пополнение в семье, и пока не до прогулок со знакомыми. Плюс нужно готовиться к матчам, и Артемий отлично выступает.
– Лучший бомбардир «Рейнджерс».
– Артемий очень серьезно относится к хоккею, и для него это важно. Поэтому лишний раз ему не позвонишь, не станешь его беспокоить.
– У вас двое сыновей. А кто у Панарина и Алисы родился?
– По‑моему, мальчик, – сказал тренер, проживающий в Нью‑Йорке.
В любом случае поздравления с новорожденным замечательную хоккейную семью!