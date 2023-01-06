Рафф подверг Хэмилтона критике после «минус 3» в матче с «Сент-Луисом»: «Его игра мне не понравилась. Недостаточно хороша для «Нью-Джерси»

Теги Нью-Джерси Сент-Луис Линди Рафф НХЛ Дуги Хэмилтон Хоккей

Линди Рафф подверг критике защитника Дуги Хэмилтона после поражения от «Сент-Луиса» (3:5). 

Игрок «Нью-Джерси» (24:51, 5:13 – в большинстве, передача) завершил матч с полезностью «минус 3» и получил 4 минуты штрафа. 

В текущем сезоне у Хэмилтона 34 (9+25) очка в 39 матчах при общей полезности «+11». 

«Его игра мне не понравилась. Она была недостаточно хороша для нашей команды. Она была недостаточно хороша для победы.

Я всегда говорю ребятам, что если вы хотите больше играть, то не пропускайте голы в свои смены. Поэтому я считаю, что он мог бы сыграть лучше», – сказал главный тренер «Девилс». 

В 90-х ломал клюшки и вызывал игроков на бой, сейчас дружит с ними в соцсетях. Линди Рафф разносит НХЛ с молодыми пацанами

2 комментария

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iron_m
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Ответ Pink Floyd1276
Ждем обмена.
Сам подумал, что написал?)) Ведущий защитник клуба с длинным контрактом и полным запретом на перемещение. Вероятность обмена в обозримом будущем совершенно нулевая.
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Pink Floyd1276
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Ждем обмена.
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