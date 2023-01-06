Рафф подверг Хэмилтона критике после «минус 3» в матче с «Сент-Луисом»: «Его игра мне не понравилась. Недостаточно хороша для «Нью-Джерси»

подверг критике защитника после поражения от « » (3:5).

Игрок « » (24:51, 5:13 – в большинстве, передача) завершил матч с полезностью «минус 3» и получил 4 минуты штрафа.

В текущем сезоне у Хэмилтона 34 (9+25) очка в 39 матчах при общей полезности «+11».

«Его игра мне не понравилась. Она была недостаточно хороша для нашей команды. Она была недостаточно хороша для победы.

Я всегда говорю ребятам, что если вы хотите больше играть, то не пропускайте голы в свои смены. Поэтому я считаю, что он мог бы сыграть лучше», – сказал главный тренер «Девилс».

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