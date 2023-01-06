Андрей Свечников нанес 8 бросков в матче с «Нэшвиллом», повторив личный рекорд. Он не забил в 3-й игре подряд

нанес 8 бросков в матче с « », повторив личный рекорд.

Российский форвард «Каролины» принял участие в матче регулярного чемпионата против «Предаторс» (3:5).

Игроки «Харрикейнс» суммарно нанесли в створ ворот 67 бросков, финн отразил 64. Из них 8 пришлись на долю Свечникова, повторившего личный рекорд для матчей регулярок.

Россиянин не забил в 3-м матче подряд. Всего у него 33 (19+14) очка в 39 играх.

Сегодня Андрей (18:23, 5:13 – в большинстве, «минус 1») также отметился 2 силовыми приемами и 2 перехватами, а также допустил 1 потерю.