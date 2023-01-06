«Вашингтон» одержал 7-ю подряд победу в гостях и обновил клубный рекорд. Разница шайб в этих играх – 32:12

Теги Вашингтон Коламбус Питер Лавиолетт НХЛ рекорды Хоккей

«Вашингтон» одержал 7-ю подряд победу в гостях и обновил клубный рекорд.

«Кэпиталс» обыграли «Коламбус» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Победа стала для клуба из столицы США 7-й подряд в гостевых матчах (разница шайб в этих играх – 32:12).

Прошлый рекорд – 6 побед подряд в гостях – был установлен клубом в 1984 году и повторен в 2011-м.

Команда под руководством Питера Лавиолетта набрала 50 очков в 41 матче и идет на 4-м месте в Столичном дивизионе. 

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11 комментариев

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Вадим Скорин
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А Лавиолетт набирает победы , как тренер вместе с командой, но до 7 места среди тренеров далековато.
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владимир бредихин
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Ответ Вячеслав Сауров
Почему бы и не замахнуться на второй кубок?) Удачи)
В этом году меньше всего ждал от вашиков такой игры думал провалятся а они борьбу за ПО ведут
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Кино Музыка
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Что видно по матчу - резко наладилась сыгранность. Комбинационная игра в атаке явно тренеская заслуга. С учетом того, что все еще только налаживается после травм, надежды насчет ПО влавно переходят в амбиции. Мое мнение - если тенденции в комбинационной игре сохранятся и она усилится, есть шансы на чашку.
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Crenk
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Ответ Рори Меркурия
Вся команда играет на рекорд и думает только о нем ©
Крайне импонирует сейчас Кэпиталз как играют
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Лотерейный Пик
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Ответ Рори Меркурия
Вся команда играет на рекорд и думает только о нем ©
На клубный рекорд по победам в гостях))
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Вячеслав Сауров
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Почему бы и не замахнуться на второй кубок?) Удачи)
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Кино Музыка
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Надо продолжить, в восьмерку только вошли. Чтобы закрепиться серьезно, еще выигрывать и выигрывать.
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
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Так они если и проигрывают, то в овере - с такой игрой железный плей-офф. А вот Питтсбургу нужно что-то делать...
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#nikon
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Худшую команду Конференции Вашингтон не сильно обидел.
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Рори Меркурия
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Вся команда играет на рекорд и думает только о нем ©
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Bashibuzuck
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Ови снова отличился👍👍👍
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