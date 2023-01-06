«Вашингтон» одержал 7-ю подряд победу в гостях и обновил клубный рекорд. Разница шайб в этих играх – 32:12
«Вашингтон» одержал 7-ю подряд победу в гостях и обновил клубный рекорд.
«Кэпиталс» обыграли «Коламбус» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Победа стала для клуба из столицы США 7-й подряд в гостевых матчах (разница шайб в этих играх – 32:12).
Прошлый рекорд – 6 побед подряд в гостях – был установлен клубом в 1984 году и повторен в 2011-м.
Команда под руководством Питера Лавиолетта набрала 50 очков в 41 матче и идет на 4-м месте в Столичном дивизионе.
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