Бедард побил рекорды по голам и очкам за сборную Канады на МЧМ 

Теги ИИХФ Эрик Линдрос молодежная сборная Канады рекорды Джордан Эберле Брэйден Шенн Дэйл Маккорт Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард побил 3 рекорда молодежной сборной Канады на МЧМ.

17-летний фаворит драфта НХЛ-2023 сделал дубль и отдал передачу в матче со Словакией (4:3 ОТ) в 1/4 финала МЧМ-2023. 

Теперь на его счету 21 (8+13) очко в 5 матчах турнира. Всего на МЧМ он набрал 34 (16+18) очка в 14 матчах.

Бедард побил рекорд Джордана Эберле (14) по голам за Канаду на МЧМ и вышел на первое место в истории молодежной сборной по очкам, обойдя Эрика Линдроса (31 балл).

Он также побил рекорд по очкам за один турнир, установленный Дэйлом Маккортом в 1977 году и повторенный Брэйденом Шенном в 2011 году (у обоих было по 18 очков в 7 играх).

Отметим, что ИИХФ засчитывает игроку очки на отмененном из-за вспышки ковида зимнем МЧМ-2022. В 2 играх он успел набрать 5 (4+1) баллов, включая покер в ворота Австрии. 

Турнир был переигран в августе, Бедард на нем тоже выступил и набрал 8 (4+4) очков в 7 матчах. 

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5 комментариев

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Чтозахочу Тоинебуду
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Ответ 5kywn5cddd
Для Бедарда это последний МЧМ )
По возрасту он еще на двух МЧМ может сыграть.
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5kywn5cddd
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Для Бедарда это последний МЧМ )
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2litra
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Прет игра у малого!
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ОттоДракула
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21 очко в 5 матчах. Чеееее
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Ярик01
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Прошли потому что первый номер драфта-2022 не выступал за соперника ...
+3
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