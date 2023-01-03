Бедард побил рекорды по голам и очкам за сборную Канады на МЧМ 

побил 3 рекорда молодежной сборной Канады на МЧМ.

17-летний фаворит драфта НХЛ-2023 сделал дубль и отдал передачу в матче со Словакией (4:3 ОТ) в 1/4 финала МЧМ-2023.

Теперь на его счету 21 (8+13) очко в 5 матчах турнира. Всего на МЧМ он набрал 34 (16+18) очка в 14 матчах.

Бедард побил рекорд (14) по голам за Канаду на МЧМ и вышел на первое место в истории молодежной сборной по очкам, обойдя (31 балл).

Он также побил рекорд по очкам за один турнир, установленный Дэйлом Маккортом в 1977 году и повторенный в 2011 году (у обоих было по 18 очков в 7 играх).

Отметим, что засчитывает игроку очки на отмененном из-за вспышки ковида зимнем МЧМ-2022. В 2 играх он успел набрать 5 (4+1) баллов, включая покер в ворота Австрии.

Турнир был переигран в августе, Бедард на нем тоже выступил и набрал 8 (4+4) очков в 7 матчах.