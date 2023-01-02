Барков-старший о сыне: «Когда Саше было 16 лет, звонил тренер «Динамо». Я сказал ему, что Финляндия – лучшее место для развития физики. Никакой России»

рассказал, почему его сын Александр не играл в России.

«Когда Саша был еще юным, когда ему было 16 лет, раздался звонок из России. Тренер московского « » сказал: «Приходи к нам, ты сразу попадешь в состав в ». Предлагали место второго или даже первого центра.

Я сказал, что у него есть все навыки, ему просто нужна физика. А Финляндия – лучшее место для развития физики. Никакой России», – сказал отец нападающего «Флориды» в интервью Ilta-Sanomat.