Барков-старший о сыне: «Когда Саше было 16 лет, звонил тренер «Динамо». Я сказал ему, что Финляндия – лучшее место для развития физики. Никакой России»
Александр Барков-старший рассказал, почему его сын Александр не играл в России.
«Когда Саша был еще юным, когда ему было 16 лет, раздался звонок из России. Тренер московского «Динамо» сказал: «Приходи к нам, ты сразу попадешь в состав в КХЛ». Предлагали место второго или даже первого центра.
Я сказал, что у него есть все навыки, ему просто нужна физика. А Финляндия – лучшее место для развития физики. Никакой России», – сказал отец нападающего «Флориды» в интервью Ilta-Sanomat.
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