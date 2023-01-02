Барков-старший о сыне: «Когда Саше было 16 лет, звонил тренер «Динамо». Я сказал ему, что Финляндия – лучшее место для развития физики. Никакой России»

Теги Флорида НХЛ чемпионат Финляндии КХЛ Александр Барков-старший Динамо Александр Барков Хоккей

Александр Барков-старший рассказал, почему его сын Александр не играл в России.

«Когда Саша был еще юным, когда ему было 16 лет, раздался звонок из России. Тренер московского «Динамо» сказал: «Приходи к нам, ты сразу попадешь в состав в КХЛ». Предлагали место второго или даже первого центра.

Я сказал, что у него есть все навыки, ему просто нужна физика. А Финляндия – лучшее место для развития физики. Никакой России», – сказал отец нападающего «Флориды» в интервью Ilta-Sanomat.

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2 комментария

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antistar-Z
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В 2011-м году? Стало быть, быть первым-вторым центром в команде Знарокса? В 16 лет? Серьёзно?
+12
0
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Пилипенко Дмитрий
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