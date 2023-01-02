Пербикс продлил контракт с «Тампой» на два года и 2,25 млн долларов

Ник Пербикс и « » договорились о подписании нового контракта.

24-летний защитник продлил соглашение с клубом на два года и средней зарплатой 1,125 миллиона долларов. Общая сумма сделки – 2,25 млн долларов.

Американец проводит дебютный сезон в НХЛ.

Пербикс набрал 8 (3+5) очков при полезности «плюс 8» в 29 матчах регулярного чемпионата.

Хоккеист был выбран «Лайтнинг» в шестом раунде драфта НХЛ-2017 под общим 169-м номером.