Пербикс продлил контракт с «Тампой» на два года и 2,25 млн долларов

Теги Тампа-Бэй НХЛ Ник Пербикс Хоккей

Ник Пербикс и «Тампа» договорились о подписании нового контракта.

24-летний защитник продлил соглашение с клубом на два года и средней зарплатой 1,125 миллиона долларов. Общая сумма сделки – 2,25 млн долларов.

Американец проводит дебютный сезон в НХЛ.

Пербикс набрал 8 (3+5) очков при полезности «плюс 8» в 29 матчах регулярного чемпионата.

Хоккеист был выбран «Лайтнинг» в шестом раунде драфта НХЛ-2017 под общим 169-м номером.

4 комментария

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Опять тампа достала самородок из подвала драфта)
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Ильшат Гильманов
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Нормальный деф! Нормальная цена!
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Сергей Орлов
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Адекватно, парень неплох.
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5kywn5cddd
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Супер!👍👍👍 Будут менять Фута или Майерса!? 🤔
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