Божко считает, что Ткачев станет лучшим бомбардиром регулярки: «У «Авангарда» лучшая первая тройка в КХЛ. Владимир – поставщик идей, комбинации идут через него»

ответил на вопрос о том, кто станет лучшим бомбардиром чемпионата .

« из « ». У омичей сейчас, пожалуй, лучшая первая тройка в лиге, где у каждого игрока есть своя четкая роль.

Корбан Найт хорош в борьбе и на вбрасываниях, здорово помогает защитникам и максимально освобождает Ткачева и от игры в обороне. Буше − финишер с великолепным броском, на подготовку которого почти не требуется времени.

Ткачев − мозг всего звена, настоящий поставщик идей, разбрасывающий шайбы по сторонам. Почти все комбинации идут через него, в том числе, и в большинстве, с которым у омичей уже который год полный порядок.

Если тройка-лидер «Авангарда» продолжит играть в том же ключе и в 2023 году, то Ткачев с большей долей вероятности должен возглавить гонку бомбардиров», – сказал комментатор КХЛ ТВ.

Ткачев набрал 41 (13+28) балл за результативность и занимает второе место в списке лучших бомбардиров Фонбет чемпионата КХЛ, уступая три очка Стефану Да Косте.