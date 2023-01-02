Божко считает, что Ткачев станет лучшим бомбардиром регулярки: «У «Авангарда» лучшая первая тройка в КХЛ. Владимир – поставщик идей, комбинации идут через него»

Теги Авангард КХЛ Владимир Ткачев 1995 Корбан Найт Рид Буше Артем Божко Хоккей

Артем Божко ответил на вопрос о том, кто станет лучшим бомбардиром чемпионата КХЛ.

«Владимир Ткачев из «Авангарда». У омичей сейчас, пожалуй, лучшая первая тройка в лиге, где у каждого игрока есть своя четкая роль. 

Корбан Найт хорош в борьбе и на вбрасываниях, здорово помогает защитникам и максимально освобождает Ткачева и Рида Буше от игры в обороне. Буше − финишер с великолепным броском, на подготовку которого почти не требуется времени.

Ткачев − мозг всего звена, настоящий поставщик идей, разбрасывающий шайбы по сторонам. Почти все комбинации идут через него, в том числе, и в большинстве, с которым у омичей уже который год полный порядок.

Если тройка-лидер «Авангарда» продолжит играть в том же ключе и в 2023 году, то Ткачев с большей долей вероятности должен возглавить гонку бомбардиров», – сказал комментатор КХЛ ТВ.

Ткачев набрал 41 (13+28) балл за результативность и занимает второе место в списке лучших бомбардиров Фонбет чемпионата КХЛ, уступая три очка Стефану Да Косте.

2 комментария

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Сергей Вятич
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Это правда - лучшая. Проблема лишь в одном - кубки, а не индивидуальные призы, берут лучшие третьи и четвёртые звенья. Но каждая команда комплектуется, исходя из собственного понимания эффективного хоккея. А апрель, как всегда, расставит все точки надо всеми буквами).
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Иван Голинько
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Если бы он ещё шайбу не передерживал...
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