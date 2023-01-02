«Каролина» выиграла 11-й матч подряд и обновила клубный рекорд. У команды 17 игр с очками подряд

Теги Нью-Джерси Каролина Род Бринд′Амор НХЛ Хоккей

«Каролина» продлила рекордную победную серию до 11 матчей.

«Харрикейнс» победили «Нью-Джерси» (5:4 Б) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Победная серия команды под руководством Рода Бринд’Амора составляет 11 матчей. Это обновление рекорда франшизы.

Прошлое достижение (9 побед подряд) было установлено в чемпионском сезоне-2005/06 в и повторено в нем же и еще 2 раза (2008/09, 2021/22). 

Кроме того, продлилась рекордная для «Каролины» серия матчей подряд с очками – теперь их 17.

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