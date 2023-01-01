Овечкин обошел Кросби по очкам за карьеру в НХЛ – 1455 против 1452. До Селянне (16-е место в истории) – 2 балла

Теги рейтинги Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин Теему Селянне НХЛ Хоккей

Александр Овечкин обошел Сидни Кросби по очкам за карьеру в НХЛ – 1455 против 1452.

Капитан «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (9:2). 

У первого номера драфта-2004 стало 1455 (806+649) очков в 1313 матчах в рамках регулярок. В текущем сезоне – 45 (26+19) баллов в 39 играх.

В активе капитана «Питтсбурга» и первого номера драфта-2005 сейчас 1452 (536+916) очка в 1144 матчах. В текущем сезоне – 43 (19+24) балла в 36 играх.

37-летний россиянин сместил 35-летнего канадца с 17-го места в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

На 16-м месте идет Теему Селянне (1457 очков в 1451 игре), на 15-м – Стэн Микита (1467 в 1396).

🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!

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6 комментариев

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Andry 72
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Ответ igoraks24_2003@mail.ru
Писали мне, что невозможно Овечкину будет быть выше Кросби по очкам по завершению карьеры, мне же кажется что вполне по силам Сане. Ещё раз доказать, что лучший игрок своего поколения, несомненно, он)
Кросби выиграл всё ,что можно,и не по одному разу,он более разносторонний игрок,а очки ,шайбы это всё статистика индивидуальная,которая у Кросби гораздо лучше если взять проведённые матчи
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Кино Музыка
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Интересная табель, кстати. Похоже, Ови уже посматривает на нее краем глаза. Дело не Кросби, впереди полно хороших фамилий)
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Bartez1986
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Кукич, с Новым годом!
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Artemque
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Шмурноооов, аллооооо
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Анатолий Ярына
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Поздравляю, Саша!..Так держать!.. Привет из Кишинёва!..
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igoraks24_2003@mail.ru
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Писали мне, что невозможно Овечкину будет быть выше Кросби по очкам по завершению карьеры, мне же кажется что вполне по силам Сане. Ещё раз доказать, что лучший игрок своего поколения, несомненно, он)
+6
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+6
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