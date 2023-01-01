Овечкин обошел Кросби по очкам за карьеру в НХЛ – 1455 против 1452. До Селянне (16-е место в истории) – 2 балла

обошел по очкам за карьеру в НХЛ – 1455 против 1452.

Капитан « » сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (9:2).

У первого номера драфта-2004 стало 1455 (806+649) очков в 1313 матчах в рамках регулярок. В текущем сезоне – 45 (26+19) баллов в 39 играх.

В активе капитана « » и первого номера драфта-2005 сейчас 1452 (536+916) очка в 1144 матчах. В текущем сезоне – 43 (19+24) балла в 36 играх.

37-летний россиянин сместил 35-летнего канадца с 17-го места в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

На 16-м месте идет Теему Селянне (1457 очков в 1451 игре), на 15-м – Стэн Микита (1467 в 1396).

🎄Хет-трик Овечкина в новогоднюю ночь: два – из офиса, один – после крутого прохода. Умеет отмечать праздники!