Сергачев забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче против «Аризоны». У него 29 очков в 33 играх

Теги Тампа-Бэй Аризона НХЛ Михаил Сергачев Хоккей

Михаил Сергачев забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Аризоной».

Защитник «Тампы» отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Койотис» (5:3). 

На его счету стало 29 (6+23) очков в 33 матчах сезона при нейтральной полезности. 

Сегодня Сергачев (24:04, 0:55 – в большинстве, 1:16 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Также применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю. 

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1 комментарий

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