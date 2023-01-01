Сергачев забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче против «Аризоны». У него 29 очков в 33 играх

забросил 6-ю шайбу в сезоне в матче с «Аризоной».

Защитник « » отличился в матче регулярного чемпионата против «Койотис» (5:3).

На его счету стало 29 (6+23) очков в 33 матчах сезона при нейтральной полезности.

Сегодня Сергачев (24:04, 0:55 – в большинстве, 1:16 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Также применил 2 силовых приема и допустил 1 потерю.