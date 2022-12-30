Экс-генменеджер «Авангарда» Волков: «Не слышал от Яроша ноток, позволяющих сомневаться, что ему не нравится в Омске. Он познакомился с девушкой-фотографом в городе»

усомнился в причинах обмена защитника из «Авангарда».

Словацкий защитник был обменян в .

Одним из мотивов ухода хоккеиста из омского клуба стали семейные обстоятельства, об этом говорил генеральный менеджер «ястребов» Рашид Хабибулин.

«Я посмотрел последнюю пресс-конференцию [Рашида Хабибулина] и не услышал аргумента, который был бы приведен как окончательный.

Какие-то семейные обстоятельства… Но я ни разу не слышал от Яроша таких ноток, которые позволяли бы сомневаться в том, что ему что-то не нравится в Омске. Более того, здесь он познакомился с девушкой-фотографом.

Мне сложно назвать истинные причины этого обмена. Мои слова могут быть предвзятыми», – сказал бывший генеральный менеджер « » в эфире телеканала КХЛ ТВ.