Экс-генменеджер «Авангарда» Волков: «Не слышал от Яроша ноток, позволяющих сомневаться, что ему не нравится в Омске. Он познакомился с девушкой-фотографом в городе»

Теги Авангард ЦСКА Алексей Волков Рашид Хабибулин КХЛ Кристиан Ярош Чемпионат.com Хоккей

Алексей Волков усомнился в причинах обмена защитника Кристиана Яроша из «Авангарда».

Словацкий защитник был обменян в ЦСКА.

Одним из мотивов ухода хоккеиста из омского клуба стали семейные обстоятельства, об этом говорил генеральный менеджер «ястребов» Рашид Хабибулин.

«Я посмотрел последнюю пресс-конференцию [Рашида Хабибулина] и не услышал аргумента, который был бы приведен как окончательный.

Какие-то семейные обстоятельства… Но я ни разу не слышал от Яроша таких ноток, которые позволяли бы сомневаться в том, что ему что-то не нравится в Омске. Более того, здесь он познакомился с девушкой-фотографом.

Мне сложно назвать истинные причины этого обмена. Мои слова могут быть предвзятыми», – сказал бывший генеральный менеджер «Авангарда» в эфире телеканала КХЛ ТВ.

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3 комментария

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Стальной Цуккини 5х5
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«Не слышал от Яроша ноток, позволяющих сомневаться, что ему не нравится в Омске...»
Скорее всего, что в заголовке, что в теле новости, "НЕ" - лишнее. Сомневаться, что нравится, а не наоборот.
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Hell-On Earth
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Спасибо за Брюквина, Шевченко и так далее
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Кеша
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Тем более он познакомился с девушкой -фотографом … так многозначительно сказал . И что ? Забеременела ?)))
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