Экс-генменеджер «Авангарда» Волков: «Не слышал от Яроша ноток, позволяющих сомневаться, что ему не нравится в Омске. Он познакомился с девушкой-фотографом в городе»
Алексей Волков усомнился в причинах обмена защитника Кристиана Яроша из «Авангарда».
Словацкий защитник был обменян в ЦСКА.
Одним из мотивов ухода хоккеиста из омского клуба стали семейные обстоятельства, об этом говорил генеральный менеджер «ястребов» Рашид Хабибулин.
«Я посмотрел последнюю пресс-конференцию [Рашида Хабибулина] и не услышал аргумента, который был бы приведен как окончательный.
Какие-то семейные обстоятельства… Но я ни разу не слышал от Яроша таких ноток, которые позволяли бы сомневаться в том, что ему что-то не нравится в Омске. Более того, здесь он познакомился с девушкой-фотографом.
Мне сложно назвать истинные причины этого обмена. Мои слова могут быть предвзятыми», – сказал бывший генеральный менеджер «Авангарда» в эфире телеканала КХЛ ТВ.
Скорее всего, что в заголовке, что в теле новости, "НЕ" - лишнее. Сомневаться, что нравится, а не наоборот.