Торопченко против «Чикаго»: 3-я передача в 4 играх, 2 хита и «+2» за 9:58
Алексей Торопченко отметился результативной передачей в матче против «Чикаго».
Форвард «Сент-Луиса» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Блэкхокс» (3:1).
В последних 4 играх в его активе 3 (0+3) очка, всего в сезоне – 4 (1+3) балла в 23 матчах.
Сегодня Торопченко (9:58, 0:19 – в меньшинстве, полезность «+2») нанес 1 бросок в створ, применил 2 силовых приема, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.
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