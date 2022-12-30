Торопченко против «Чикаго»: 3-я передача в 4 играх, 2 хита и «+2» за 9:58

отметился результативной передачей в матче против « ».

Форвард « » принял участие в матче регулярного чемпионата против «Блэкхокс» (3:1).

В последних 4 играх в его активе 3 (0+3) очка, всего в сезоне – 4 (1+3) балла в 23 матчах.

Сегодня Торопченко (9:58, 0:19 – в меньшинстве, полезность «+2») нанес 1 бросок в створ, применил 2 силовых приема, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.