Леклер о первом голе Овечкина в НХЛ: «Не ожидал, насколько сильным оказался щелчок 20-летнего парня. Когда Ови бросает, чувствуется его тяжесть»

Теги Вашингтон Коламбус Александр Овечкин Паскаль Леклер НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Паскаль Леклер вспомнил, как Александр Овечкин забил ему свой первый гол в НХЛ.

Это произошло 5 октября 2005 года в матче между «Коламбусом» и «Вашингтоном».

«Все произошло довольно быстро. Я был удивлен тем, насколько сильным оказался щелчок 20-летнего парня. Я не ожидал такого.

Этот его щелчок… Некоторые парни в НХЛ просто сильно бросают, но некоторые из них, некоторые… Например, Ови, бросают сильно, но их щелчок еще и очень быстрый.

Это вызывает какое-то странное чувство, ты чувствуешь тяжесть броска. Например, иногда в тебя прилетает шайба, и ты говоришь: «Окей, это был просто быстрый бросок».

Но с таким парнем, как Ови, ты можешь прочувствовать бросок. Можешь прочувствовать его тяжесть. Иногда ты думаешь, что можешь остановить его, но шайба проходит сквозь тебя, потому что его бросок такой сильный и хлесткий. После этого я подумал: «Окей, парнишка умеет бросать», – сказал Леклер в интервью Washington Post.

2 комментария

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Кеша
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Овечкин и сейчас спустя 16 лет бросает не хуже . Возможно , еще сильнее и точнее.
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Yoshimitsu
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Что есть то есть. Этого не отнять.
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