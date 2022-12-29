Лафреньер о своей игре с «Вашингтоном»: «Я выглядел ржавым, не сыграл лучший матч. Постараюсь стать лучше в будущем»
Алексис Лафреньер оценил поражение «Рейнджерс» со счетом 0:4 от «Вашингтона».
21-летний канадец завершил этот матч с показателем полезности «минус 1» и игровым временем 13:14.
Главный тренер команды Жерар Галлан отметил, что «Рейнджерс» были мусором в этой игре.
«Это всего один матч. Не думаю, что есть причины причины сильно паниковать. Мы были в порядке до паузы. Мы очень хорошо играли как команда. Так что нужно вернуться с этой игре и показывать хороший хоккей.
Что касается меня, то я выглядел ржавым. Я не сыграл свой лучший матч. Постараюсь стать лучше в будущем», – сказал Лафреньер.
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