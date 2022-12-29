Минское «Динамо» запросило 600 тысяч долларов у «Авангарда» за переход Душака

Стала известна сумма компенсации, за которую минское «Динамо» могло обменять в «Авангард».

До дедлайна в омский клуб интересовался 25-летним американским защитником.

Сообщается, что « » запросило примерно 600 тысяч долларов за своего хоккеиста у « ».

Ранее генеральный менеджер «ястребов» Рашид Хабибулин сказал, что белорусская команда выставила «достаточно большой ценник» за защитника, и «разговор на этом закрылся».

Душак набрал 28 (5+23) очков при полезности «минус 11» в 45 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:08.