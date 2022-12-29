Минское «Динамо» запросило 600 тысяч долларов у «Авангарда» за переход Душака

Теги Авангард возможные переходы Динамо Минск КХЛ Джозеф Душак Хоккей

Стала известна сумма компенсации, за которую минское «Динамо» могло обменять Джозефа Душака в «Авангард».

До дедлайна в КХЛ омский клуб интересовался 25-летним американским защитником.

Сообщается, что «Динамо» запросило примерно 600 тысяч долларов за своего хоккеиста у «Авангарда».

Ранее генеральный менеджер «ястребов» Рашид Хабибулин сказал, что белорусская команда выставила «достаточно большой ценник» за защитника, и «разговор на этом закрылся».

Душак набрал 28 (5+23) очков при полезности «минус 11» в 45 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 18:08.

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