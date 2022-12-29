Каменев об играх со СКА: «ЦСКА сделал работу над ошибками и два матча выиграл»

Теги ЦСКА СКА КХЛ Владислав Каменев Хоккей

Владислав Каменев оценил победу ЦСКА над СКА (3:1).

— Тяжелая игра, опять удаления схватили. Я думаю, это нам мешает. В прошлой игре также три удаления подряд. Из-за этого игра сбивается. Ребята, которые отбиваются, тратят много сил, а остальные потом «холодные» выходят. 

— Ваша химия с Окуловым и Плотниковым – два гола. Расскажите о ней.

— Химия отличная, еще с прошлого сезона играли друг с другом. Чувствуем и понимаем друг друга с полуслова. 

— От СКА «горели» 2:6, а следующие два матча выиграли. Что можно сказать об этом?

— Эти шайбы — полностью наша вина. Четыре гола — с такой командой потом тяжело отыгрываться. В том году в плей-офф тоже уступали, но в итоге ничего страшного. Сделали работу над ошибками и две игры выиграли.

— Что для тебя значит противостояние ЦСКА и СКА? 

— Я много раз говорил, что для меня это принципиальная игра. Был в этой команде, не все складывалось так, как этого я бы хотел. Хорошо, что перешел сюда, и все пошло, как надо. 

— Уже послезавтра игра с «Локомотивом». Что можно успеть поправить? 

— Опять же, будет очень тяжелая игра. У нас сейчас такой период – много сильных соперников. Уже недавно играли с ними, ждем такой же плотной и тяжелой игры. Потом у нас уже третьего января следующий матч. Думаю, что второго числа выйдем тренироваться. Встретим Новый год с семьей и пойдем дальше, – сказал нападающий ЦСКА.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кеша
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
ЦСКА, молодцы ! С душой подошли . А У СКА самая длинная тренерская скамейка в лиге , наверное . Кого, только , там нет . Не хватает тренера по ковырянию в носу. Пока не сделали выводов . Ну и слава богу к началу следующего чемпионата может придут к общему знаменателю .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий