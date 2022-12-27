Сергей Герсонский: «Авангарду» нужен еще один центральный нападающий. Найти сильного голкипера уже не получится»

Теги Авангард Сергей Герсонский КХЛ Михаил Кравец Алекс Бродхерст Хоккей

Сергей Герсонский считает, что «Авангарду» нужен еще один центральный нападающий.

27 декабря в Фонбет Чемпионате КХЛ закрывается трансферное окно.

«Детально знать слабые стороны команды может только главный тренер Михаил Кравец и его штаб, я же могу судить только по тому, что вижу со стороны. Так вот, на мой взгляд, команде нужен еще один центральный нападающий. Если во втором звене американец Алекс Бродхерст неплох в оборонительных действиях, но не так полезен в атаке, то в третьем такого стержневого игрока уже не хватает.

И, конечно, после обмена Яроша команде необходим праворукий защитник атакующего плана под большинство. С уходом словака «Авангард» сузил свои возможности при реализации лишнего.

Что же касается вратарской позиции, то, мне кажется, найти сильного голкипера уже не получится, и еще не факт, что он бы оказался ко двору по уровню игры. Да, за последнее время были приобретены два вратаря, но в деле в составе омичей мы их пока не видели, и сказать, насколько они способны помочь команде, пока просто невозможно.

Другой вопрос, а кто вообще еще есть на рынке, реально ли кого-то найти? Вряд ли другие клубы будут отдавать своих лидеров перед самым закрытием трансферного окна. Это должна быть ситуация, когда «Авангард» долго вел игрока, просматривал его, но тот сейчас недостаточно востребован в нынешнем клубе. И вот в такой ситуации обмен возможен», – сказал бывший тренер омского клуба. 

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2 комментария

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ненадолго
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Ну так и центры хорошего уровня тоже не стоЯт толпами с плакатами "Ищу работу". Ну зато (салют Третьяку и всем причастным) один из лучших российских киперов " топчет плац" сапогами, видимо в интересах сборной. Ещё и легов уроды сокращают...
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cry
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Герсонский , как всегда, просто так языком чесать не будет ...!
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