Сергей Герсонский: «Авангарду» нужен еще один центральный нападающий. Найти сильного голкипера уже не получится»

считает, что « » нужен еще один центральный нападающий.

27 декабря в Фонбет Чемпионате КХЛ закрывается трансферное окно.

«Детально знать слабые стороны команды может только главный тренер и его штаб, я же могу судить только по тому, что вижу со стороны. Так вот, на мой взгляд, команде нужен еще один центральный нападающий. Если во втором звене американец неплох в оборонительных действиях, но не так полезен в атаке, то в третьем такого стержневого игрока уже не хватает.

И, конечно, после обмена Яроша команде необходим праворукий защитник атакующего плана под большинство. С уходом словака «Авангард» сузил свои возможности при реализации лишнего.

Что же касается вратарской позиции, то, мне кажется, найти сильного голкипера уже не получится, и еще не факт, что он бы оказался ко двору по уровню игры. Да, за последнее время были приобретены два вратаря, но в деле в составе омичей мы их пока не видели, и сказать, насколько они способны помочь команде, пока просто невозможно.

Другой вопрос, а кто вообще еще есть на рынке, реально ли кого-то найти? Вряд ли другие клубы будут отдавать своих лидеров перед самым закрытием трансферного окна. Это должна быть ситуация, когда «Авангард» долго вел игрока, просматривал его, но тот сейчас недостаточно востребован в нынешнем клубе. И вот в такой ситуации обмен возможен», – сказал бывший тренер омского клуба.