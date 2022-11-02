Эрик Карлссон сделал 1-й хет-трик в НХЛ в матче против «Анахайма». Защитник идет 2-м в гонке снайперов с 9 шайбами

Защитник набрал 3+1 в матче с .

32-летний швед сделал первый в карьере хет-трик в в матче регулярного чемпионата с «Дакс» (5:6 Б). Его признали первой звездой встречи.

На счету Эрика стало 15 (9+6) очков в 12 матчах сезона при полезности «+1».

С 9 шайбами он вышел на 2-е место в гонке снайперов, где уступает только Коннору Макдэвиду из «Эдмонтона» (11).

Карлссон – 2-й защитник в истории «Шаркс» с хет-триком в НХЛ. Первым был , отличившийся в ноябре 2013 года в матче с «Сент-Луисом».