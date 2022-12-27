Сошников о сокращении лимита в КХЛ: «Пять легионеров – оптимально. Нельзя просто так брать и втягивать сырую молодежь во взрослый хоккей»

Теги Трактор КХЛ лимит на легионеров Никита Сошников Хоккей

Никита Сошников ответил на вопрос о сокращении лимита на легионеров в КХЛ.

– Со следующего сезона в КХЛ сократят лимит, будет всего три легионера. С одной стороны, больше рабочих мест для россиян, а с другой – нет будет таких партнеров, каким у вас в Уфе был Линус Умарк. Какое у вас к этому отношение?

– Мое мнение, что пять легионеров – это оптимально. Молодежь должна появляться не искусственно. Все должно быть поступательно.

У меня как было? Нужно было пройти все, доказать, что можем играть в КХЛ! «Атлант» разваливался, возрастные игроки уходили, появился шанс.

Нельзя просто так брать и втягивать сырую молодежь во взрослый хоккей. Если молодой парень приходит и съедает ветерана – это настоящая конкуренция.

Если легионер слабее наших пацанов – он должен сидеть на банке. Главное, чтобы все было честно. Нельзя ставить в состав только потому что у хоккеиста большой контракт, правильный возраст или гражданство, – сказал нападающий «Трактора».

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