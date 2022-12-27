Сошников об НХЛ: «Я ехал за мечтой, а не по политическим причинам или из-за желания жить в Америке»

Теги Авангард Трактор Айлендерс Алексей Волков НХЛ АХЛ КХЛ Никита Сошников Политика Хоккей

Никита Сошников сообщил, что ездил в НХЛ за мечтой, а не по политическим причинам.

20 декабря нападающий вернулся в КХЛ из системы «Айлендерс», подписав контракт с «Трактором».

– Какое-то время «Авангард» вас ждал обратно. Вы для себя сразу этот вариант отмели или какое-то время держали в голове как запасной аэродром?

– Я не держал в уме никакой запасной аэродром. Я ехал с мыслью, что пробьюсь в НХЛ и какое-то время там буду играть. Сколько – другой вопрос.

Я ехал именно что за мечтой, а не по политическим причинам или из-за желания жить в Америке, как порой писали. Меня это мало волновало. Чисто хоккейная мотивация.

«Авангард» мне еще в феврале предлагал контракт, но я сразу сказал, что моя цель – НХЛ. При этом «Авангард» – классная организация, все на высшем уровне. Сейчас, говорят, арену просто сумасшедшую построили. Если бы я на тот момент решил, что останусь в России, то поехал бы в Омск.

– Алексей Волков говорил: «У Сошникова жена из Америки, он смотрит туда». Это было фактором, который повлиял на ваше решение?

– Вообще нет. Если поднять хронологию, то первая новость, что я могу продолжить карьеру в НХЛ, появилась в январе. Задолго до февральских событий. Это никак между собой не связано. Я же не мог заранее знать, что что-то начнется.

Что касается моей жены, то она не из Америки, а из Канады. Супруга здесь ни при чем. Сами понимаете, если были бы какие-то сложности в этом плане – я бы сейчас не вернулся в Россию. Я бы оставался в АХЛ на тех же деньгах. А это хорошие деньги.

– Ваша жена по происхождению украинка?

– Да.

– У нее есть родственники, которые сейчас остаются на Украине?

– Друзья только. Родственники уехали в феврале или марте.

– Вы познакомились, когда играли за «Лифс»?

– Да, познакомились в Торонто. Поэтому туда ездим каждое лето. Даже когда я играл в России, то возвращались туда.

– Она поедет с вами в Россию?

– Они с ребенком уже приехали вместе со мной, – сказал нападающий «Трактора».

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1 комментарий

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Сергей Орлов
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Да, ситуация не из приятных, конечно.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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