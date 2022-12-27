Генменеджер «Ак Барса» о Билялетдинове: «Видим прогресс и способность команды показывать правильный хоккей. Задача на сезон не снималась»
Марат Валиуллин прокомментировал назначение Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса».
«Мы благодарим Юрия Бабенко, который взял на себя ответственность в трудный момент, и очень ценим его работу. В последних 7 матчах с Зинэтулой Хайдяровичем в штабе команда набрала 11 очков из 14 возможных, улучшился игровой рисунок, выросла дисциплина.
Мы видим прогресс и способность этой команды показывать правильный хоккей.
Главная задача на сезон с команды не снималась. Сейчас у нас есть время, чтобы исправить турнирное положение и хорошо подготовиться к плей-офф.
Знаем, что Билялетдинов способен привить команде профессионализм и умение бороться в каждом матче», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса».
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