Генменеджер «Ак Барса» о Билялетдинове: «Видим прогресс и способность команды показывать правильный хоккей. Задача на сезон не снималась»

Марат Валиуллин прокомментировал назначение на пост главного тренера «Ак Барса».

«Мы благодарим , который взял на себя ответственность в трудный момент, и очень ценим его работу. В последних 7 матчах с Зинэтулой Хайдяровичем в штабе команда набрала 11 очков из 14 возможных, улучшился игровой рисунок, выросла дисциплина.

Мы видим прогресс и способность этой команды показывать правильный хоккей.

Главная задача на сезон с команды не снималась. Сейчас у нас есть время, чтобы исправить турнирное положение и хорошо подготовиться к плей-офф.

Знаем, что Билялетдинов способен привить команде профессионализм и умение бороться в каждом матче», – сказал генеральный менеджер « ».