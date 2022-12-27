«Нефтехимик» арендовал второго бомбардира фарм-клуба «Автомобилиста» Кизимова. Он набрал 19 очков в 26 матчах в ВХЛ
Семен Кизимов перешел в «Нефтехимик» из «Автомобилиста».
22-летний нападающий будет выступать за нижнекамский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.
Действующий контракт Кизимова с «Автомобилистом» рассчитан до 30 апреля 2024 года.
Хоккеист провел два матча в текущем Фонбет чемпионате КХЛ.
В ВХЛ за «Горняк-УГМК» Кизимов набрал 19 (7+12) очков при полезности «плюс 7» в 26 матчах регулярного чемпионата. Он находится на втором месте в списке бомбардиров команды.
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