«Нефтехимик» арендовал второго бомбардира фарм-клуба «Автомобилиста» Кизимова. Он набрал 19 очков в 26 матчах в ВХЛ

Семен Кизимов перешел в « » из « ».

22-летний нападающий будет выступать за нижнекамский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Действующий контракт Кизимова с «Автомобилистом» рассчитан до 30 апреля 2024 года.

Хоккеист провел два матча в текущем Фонбет чемпионате .

В за «Горняк-УГМК» Кизимов набрал 19 (7+12) очков при полезности «плюс 7» в 26 матчах регулярного чемпионата. Он находится на втором месте в списке бомбардиров команды.