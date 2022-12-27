«Нефтехимик» арендовал второго бомбардира фарм-клуба «Автомобилиста» Кизимова. Он набрал 19 очков в 26 матчах в ВХЛ

Теги Нефтехимик Автомобилист переходы КХЛ Горняк ВХЛ Семен Кизимов Хоккей

Семен Кизимов перешел в «Нефтехимик» из «Автомобилиста».

22-летний нападающий будет выступать за нижнекамский клуб на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Действующий контракт Кизимова с «Автомобилистом» рассчитан до 30 апреля 2024 года.

Хоккеист провел два матча в текущем Фонбет чемпионате КХЛ.

В ВХЛ за «Горняк-УГМК» Кизимов набрал 19 (7+12) очков при полезности «плюс 7» в 26 матчах регулярного чемпионата. Он находится на втором месте в списке бомбардиров команды.

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