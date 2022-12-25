«Торонто» не ведет переговоры с Бантингом. Зарплата игрока может составить 4,5 млн долларов в год по новому контракту

может не остаться в « » после текущего сезона.

Канадский клуб еще не вел никаких серьезных переговоров относительно подписания нового соглашения с 27-летним нападающим.

Считается, что оклад канадца по новому договору может составить 4,5 миллиона долларов за сезон.

Сейчас кэпхит Бантинга – 950 тысяч долларов, его соглашение действует до конца этого сезона, после чего он может стать неограниченно свободным агентом.

Форвард набрал 24 (9+15) очка при полезности «плюс 19» в 34 матчах регулярного чемпионата за «Мэйпл Лифс».