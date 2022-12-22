Мичков о «Сочи»: «Неожиданно получилось, что сюда перевели. Хотелось бы, что команда выигрывала каждый матч»

поделился мыслями после перехода в «Сочи».

18-летний нападающий, перешедший из , провел первую тренировку с командой.

«Неожиданно получилось, что сюда перевели. Я проснулся утром, мне сообщили об этом. Но к любым переменам нужно быть хорошо готовым.

Моя задача – выходить на лед и приносить пользу команде. Чтобы команда выигрывала.

Во-первых, мне бы хотелось, чтобы « » выигрывал каждую игру. Во-вторых, во благо команде хотелось бы как можно больше забить и отдать как можно больше передач», – сказал Мичков.

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