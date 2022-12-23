Кравец о том, ждать ли Мельничука в воротах «Авангарда» в следующем матче: «Думаю, что нет. Демченко хорош, пусть играет»

поделился мыслями после победы над «Амуром» со счетом 3:1.

– Мы, конечно, рады, что победили, приехав домой после тяжелых игр на выезде. Ребята очень хорошо отыграли. «Амур» – хорошая команда, много игроков поменялось. Очень хорошая оборона, которую очень сложно было проходить, и очень приличный вратарь, который держал команду в игре.

Естественно, в таких играх нельзя допускать мелких ошибок, чтобы не давать воздух, жизнь такой команде. Хотя первый период полностью был за нами, одна ошибка во втором периоде привела к тому, что счет стал 1:1.

В целом мы переигрывали «Амур», создавали моменты. Где-то реализация подвела, зато забили хорошие голы с бросков, с добиваний. Это тоже важно.

Сейчас середина сезона, все команды упираются, все хорошо играют в обороне и такие рабочие голы с мясом очень важны. Ребята проявили характер, забили эти голы, и я рад, что мы победили.

– Как новые вратари – Сковронский и Мельничук – будут делить игровое время?

– Я должен вам ответить, что мне тоже интересно, конечно. Нужно определиться и увидеть, кто из этих вратарей больше нам поможет.

У Сковронского свои качества, у Мельничука – свои. Чуть-чуть даем паузу, проверим этих ребят во время тренировок и будем определяться. Я надеюсь, что они нам помогут.

Но мы ни в коем случае не убираем со счетов , потому что на протяжении всего сезона показывает отличную и – вы сами видели – на буллитах великолепно помогал команде конкуренция будет среди трех вратарей. Но лучше пусть будет три, чем никого.

– Можно ли ждать в воротах в следующем матче?

– Я думаю, что нет. уверенно и хорошо играет. Пусть играет, – сказал главный тренер « ».