«Бостон» – 2-я команда за последние 10 лет с очками в первых 20 домашних матчах сезона. У клуба 18 побед в этой серии

Теги Бостон Анахайм НХЛ Ник Фолиньо Виннипег Джим Монтгомери Хоккей

«Бостон» – 2-я команда за последние 10 лет с очками в первых 20 домашних матчах сезона.

Сегодня клуб одержал волевую победу над «Виннипегом» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, уступая со счетом 0:2 после первого периода.

Автором победной шайбы стал Ник Фолиньо, отличившийся в третьем периоде. 

В 20 домашних матчах сезона у «Брюинс» 18 побед и 2 поражения по буллитам. 

«Бостон» стал 10-й командой в истории НХЛ, набиравшей очки в первых 20 домашних матчах сезона. За последние 10 лет – второй. 

В сезоне-2013/14 «Анахайм» довел серию до 22 игр, впервые в сезоне проиграв дома в основное время 15 января. 

Команда под руководством Джима Монтгомери набрала 54 очка в 32 матчах и занимает первое место в общей таблице НХЛ.

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