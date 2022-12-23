«Бостон» – 2-я команда за последние 10 лет с очками в первых 20 домашних матчах сезона. У клуба 18 побед в этой серии

« » – 2-я команда за последние 10 лет с очками в первых 20 домашних матчах сезона.

Сегодня клуб одержал волевую победу над «Виннипегом» (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, уступая со счетом 0:2 после первого периода.

Автором победной шайбы стал Ник Фолиньо, отличившийся в третьем периоде.

В 20 домашних матчах сезона у «Брюинс» 18 побед и 2 поражения по буллитам.

«Бостон» стал 10-й командой в истории НХЛ, набиравшей очки в первых 20 домашних матчах сезона. За последние 10 лет – второй.

В сезоне-2013/14 « » довел серию до 22 игр, впервые в сезоне проиграв дома в основное время 15 января.

Команда под руководством Джима Монтгомери набрала 54 очка в 32 матчах и занимает первое место в общей таблице .