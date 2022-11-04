Петтерссон набрал 1+4 в матче с «Анахаймом» и повторил рекорд Могильного по числу игр с 5 очками для игроков «Ванкувера»
Элиас Петтерссон набрал 1+4 в матче с «Анахаймом» и повторил рекорд «Ванкувера».
Шведский форвард набрал 5 (1+4) очков в игре с «Дакс» (8:5). У него стало 15 (5+10) баллов в 11 матчах на старте сезона НХЛ.
23-летний игрок набрал 5 очков за матч в 3-й раз за карьеру в НХЛ. Он повторил клубный рекорд Александра Могильного по числу таких матчей.
Рекорд «Кэнакс» по очкам за один матч (7) удерживает Патрик Сандстрем (1+6 в матче с «Питтсбургом» в 1984 году, 9:5).
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