Картер – восьмой игрок с драфта-2003, сыгравший 1200 матчей в НХЛ

Джефф Картер сыграл 1200 матчей в .

37-летний нападающий « » достиг этой отметки в игре регулярного чемпионата против «Каролины» (3:4 ОТ).

Канадец стал восьмым хоккеистом с драфта 2003 года, проведшим 1200 игр в лиге. У двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе « » 821 (422+399) очко за карьеру. Также он играл за «Филадельфию» и «Коламбус».

Впереди идут (1320 игр, продолжает карьеру во «Флориде»), Райан Сутер (1314, продолжает карьеру в «Далласе»), Дастин Браун (1296), (1284, продолжает карьеру в «Каролине»), (1248, продолжает карьеру в «Бостоне»), (1208, продолжает карьеру в «Тампе») и (1202, продолжает карьеру в «Далласе»).

Девятым членом клуба в этом сезоне может стать форвард «Айлендерс» Зак Паризе (1176 матчей).