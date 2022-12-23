Картер – восьмой игрок с драфта-2003, сыгравший 1200 матчей в НХЛ
Джефф Картер сыграл 1200 матчей в НХЛ.
37-летний нападающий «Питтсбурга» достиг этой отметки в игре регулярного чемпионата против «Каролины» (3:4 ОТ).
Канадец стал восьмым хоккеистом с драфта 2003 года, проведшим 1200 игр в лиге. У двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса» 821 (422+399) очко за карьеру. Также он играл за «Филадельфию» и «Коламбус».
Впереди идут Эрик Стаал (1320 игр, продолжает карьеру во «Флориде»), Райан Сутер (1314, продолжает карьеру в «Далласе»), Дастин Браун (1296), Брент Бернс (1284, продолжает карьеру в «Каролине»), Патрис Бержерон (1248, продолжает карьеру в «Бостоне»), Кори Перри (1208, продолжает карьеру в «Тампе») и Джо Павелски (1202, продолжает карьеру в «Далласе»).
Девятым членом клуба в этом сезоне может стать форвард «Айлендерс» Зак Паризе (1176 матчей).
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