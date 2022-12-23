Кудашов о 2:0 с Минском: «Динамо» выстояло в меньшинстве, забило и перехватило инициативу»

Главный тренер московского « » подвел итоги матча с минским «Динамо» (2:0).

— Тяжелая, ровная игра. Соперник играл мобильно, быстро, много действовали в атаке, создавали моменты. Тем не менее мы выстояли в меньшинстве, забили гол, в определенный момент перехватили инициативу и зажали соперника в зоне.

Где надо пооборонялись, где-то вратарь хорошо сыграл. В сегодняшней игре было все, за исключением большинства, которое сегодня не сработало.

— Сегодняшнее меньшинство стало ключевым моментов в матче?

— Каждая команда разбирает соперника, разбирает меньшинство. Каждое большинство меняется. Где-то подстраивались под соперника, но базу не меняли. Каждую игру отталкиваемся от себя, берем какие-то нюансы от соперника.

— Когда выигрываются такие матчи — это показатель внутреннего стержня?

— Сегодня и третий период прошлой игры [со «Спартаком» – 5:2] мы просили игроков сыграть на системность. Ведя 1:0, нужно потерпеть где-то, где-то атаковать, сыграть грамотно. Нужно было потерпеть. Это не всегда получалось у нас в этом году. Присутствовало много эмоций, желания из-за того, что много молодых ребят.

Но и нужно отдать должное – соперник создавал моменты, и вратарь нас выручил в нужный момент, но старались сыграть правильно, – сказал .