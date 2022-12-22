Корнилов о вратарях «Авангарда»: «Мельничук – неплохой бэкап, если обретет уверенность. Есть нет – будет очень сложно»

прокомментировал ситуацию с вратарями в « ».

Ранее команда объявила о подписании договора с голкипером .

«Можно только порадоваться за Василия Демченко, ведь для него предыдущие три сезона были настоящей катастрофой. Потому что от той уверенности, которая была у него в «Тракторе», тогда не оставалось и следа.

Но в этом сезоне Демченко играл все увереннее и увереннее, а «Авангард» выигрывал, что не может не радовать. Но нынешний чемпионат рекордный по количеству матчей, и не один вратарь не сможет отыграть сезон без замены.

Даже если в регулярке получится отыграть стабильно, то в розыгрыше Кубка Гагарина, не дай Бог, может случиться надлом.

«Авангард» – амбициозный клуб и нацелен не только на попадание в плей-офф. Поэтому в Омске и не скрывали, что ищут второго вратаря. Видимо, считают, что не очень готов к постоянной практике, а Андрей Сковронский – вратарь для ВХЛ на сегодняшний день.

На рынке свободных вратарей нет. Поэтому было принято решение взять Алексея Мельничука. Были разговоры о том, что «Авангард» общался с «Амуром» насчет Евгения Аликина. Но, видимо, не договорились.

Когда Мельничук переходил в «Трактор» я уже говорил, что он хороший вратарь, но ему сейчас не хватает уверенности. Это чем-то напоминает ситуацию с , когда у него было мало игровой практики и он проваливался, когда получал свой шанс.

Но мы знаем, на каком уровне может играть Мельничук. Остается узнать, когда он к нему вернется. Для Демченко это очень хорошее подспорье, потому что его получится разгрузить. Но если Мельничук будет играть, как в «Сочи» и «Тракторе», то для «Авангарда» это будет проблемой.

Терять очки ни в коем случае нельзя, команда борется за преимущество своей площадки в плей-офф. Поэтому интересно будет посмотреть, как будут распределять время между вратарями.

Мельничук – неплохой бэкап, если обретет уверенность. Есть нет – тогда «Авангарду» будет очень сложно. Главная задача – разгрузить Демченко, но делать это надо без потери качества игры», – сказал комментатор.