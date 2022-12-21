«Авангард» объявил о переходе вратаря Мельничука. Контракт – двусторонний
Подтвержден переход голкипера Алексея Мельничука в «Авангард».
24-летний вратарь подписал контракт с омским клубом до конца сезона. Договор является двусторонним.
Ранее 21 декабря «Трактор», за который выступал голкипер на правах аренды, объявил о возвращении хоккеиста в «Сочи». Южане позже сообщили о расторжении контракта с Мельничуком.
Голкипер провел четыре неполных матча за челябинский клуб, в которых отразил 75,0% бросков при коэффициенте надежности 5,40.
В 8 матчах сезона за «леопардов» у него было 92,2% сэйвов при коэффициенте 2,58.
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