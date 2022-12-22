Чинахов выбыл на 6 недель из-за растяжения связок голеностопа. У форварда 13 очков в 30 матчах за «Коламбус»

выбыл на 6 недель из-за растяжения связок голеностопа.

Форвард « » получил травму в первой смене регулярного чемпионата с «Далласом» из-за неудачного падения игрока «Старс» Йоэля Кивиранты.

Он задел Чинахова сзади. Игрок сумел самостоятельно покинуть площадку, но старался не опираться на левую ногу.

21-летний россиянин провел 30 матчей в текущем сезоне и набрал 13 (4+9) очков. Среднее игровое время – 13:15.