Чинахов выбыл на 6 недель из-за растяжения связок голеностопа. У форварда 13 очков в 30 матчах за «Коламбус»
Егор Чинахов выбыл на 6 недель из-за растяжения связок голеностопа.
Форвард «Коламбуса» получил травму в первой смене регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» из-за неудачного падения игрока «Старс» Йоэля Кивиранты.
Он задел Чинахова сзади. Игрок сумел самостоятельно покинуть площадку, но старался не опираться на левую ногу.
21-летний россиянин провел 30 матчей в текущем сезоне и набрал 13 (4+9) очков. Среднее игровое время – 13:15.
Комментарии