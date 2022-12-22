Игроки «Флориды» устроили стычку после шайбы «Нью-Джерси» в пустые ворота. Ткачак хотел подраться с Хиширом
Игроки «Флориды» устроили стычку после шайбы «Нью-Джерси» в пустые ворота.
«Девилс» обыграли «Пантерс» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Точку в матче поставил Томаш Татар, поразивший пустые ворота за 40 секунд до завершения третьего периода.
Сразу после этой шайбы игроки «Флориды» затеяли стычку. Форвард Мэттью Ткачак хотел подраться с капитаном «Нью-Джерси» Нико Хиширом, но игроков разняли судьи.
В итоге штрафами были наказаны 4 игрока «Пантерс» – Ткачак, Аарон Экблад, Брэндон Монтур и Сэм Райнхарт. Со стороны «Девилс» – только защитник Дэймон Сиверсон.
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