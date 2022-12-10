Дер-Аргучинцев набрал 1+1 в первом матче в АХЛ после дебюта в НХЛ. У него 20 очков в 21 игре за фарм «Торонто»
Семен Дер-Аргучинцев набрал 1+1 в первом матче в АХЛ после дебюта в НХЛ.
Форвард был возвращен в расположение «Торонто Марлис» после дебюта в НХЛ в матче с «Далласом» (4:0).
В игре «Торонто Марлис» с «Сиракьюзом» (5:2) он набрал 2 (1+1) очка.
На счету 22-летнего россиянина стало 20 (7+13) очков в 21 матче сезона АХЛ. Игрок знанимает третье место среди лучших бомбардиров команды.
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