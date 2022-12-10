Дер-Аргучинцев набрал 1+1 в первом матче в АХЛ после дебюта в НХЛ. У него 20 очков в 21 игре за фарм «Торонто»

Теги Торонто НХЛ АХЛ Торонто Марлис Семен Дер-Аргучинцев Михаил Абрамов Хоккей

Семен Дер-Аргучинцев набрал 1+1 в первом матче в АХЛ после дебюта в НХЛ.

Форвард был возвращен в расположение «Торонто Марлис» после дебюта в НХЛ в матче с «Далласом» (4:0). 

В игре «Торонто Марлис» с «Сиракьюзом» (5:2) он набрал 2 (1+1) очка. 

На счету 22-летнего россиянина стало 20 (7+13) очков в 21 матче сезона АХЛ. Игрок знанимает третье место среди лучших бомбардиров команды. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные