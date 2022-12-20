«Северсталь» возвращается на домашний лед. Приходите поддержать любимый клуб!

Теги Северсталь натив Хоккей

После четырех гостевых матчей, в которых подопечные Андрея Разина набрали 4 очка, «Северсталь» возвращается на родную арену. 

Впереди у команды 5 игр, вплоть до нового года. В соперниках: 

«Сочи» – 21 декабря в 19:00

«Динамо» Минск – 24 декабря в 17:00

«Витязь» – 26 декабря в 19:00

«Спартак» – 28 декабря в 19:30

«Торпедо» – 30 декабря в 19:00 

Все матчи состоятся в «Ледовом дворце».

Билеты на каждую игру доступны по ссылке.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные