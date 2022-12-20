«Северсталь» возвращается на домашний лед. Приходите поддержать любимый клуб!
После четырех гостевых матчей, в которых подопечные Андрея Разина набрали 4 очка, «Северсталь» возвращается на родную арену.
Впереди у команды 5 игр, вплоть до нового года. В соперниках:
«Сочи» – 21 декабря в 19:00
«Динамо» Минск – 24 декабря в 17:00
«Витязь» – 26 декабря в 19:00
«Спартак» – 28 декабря в 19:30
«Торпедо» – 30 декабря в 19:00
Все матчи состоятся в «Ледовом дворце».
Билеты на каждую игру доступны по ссылке.
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