Кочетков стал 2-й звездой дня в НХЛ

Теги рейтинги Филадельфия Каролина НХЛ Виннипег Трэвис Конекны Кайл Коннор Петр Кочетков Хоккей

Петр Кочетков стал 2-й звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня. 

Первая звезда – форвард «Виннипега» Кайл Коннор с 3 (2+1) очками в матче с «Оттавой» (5:1).

Вторая звезда – вратарь «Каролины» Петр Кочетков с 37 отраженными бросками из 38 в матче с «Нью-Джерси» (4:1).

Третья звезда – форвард «Филадельфии» Трэвис Конекны с дублем в ворота «Коламбуса» (5:3). 

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