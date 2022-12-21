Кочетков стал 2-й звездой дня в НХЛ

Петр Кочетков стал 2-й звездой дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард « » с 3 (2+1) очками в матче с «Оттавой» (5:1).

Вторая звезда – вратарь «Каролины» с 37 отраженными бросками из 38 в матче с «Нью-Джерси» (4:1).

Третья звезда – форвард «Филадельфии» с дублем в ворота «Коламбуса» (5:3).

Кочетков играет как рок-звезда: делает крутые спасения, тащит «Каролину» и уже бьет клубные рекорды