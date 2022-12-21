Кочетков стал 2-й звездой дня в НХЛ
Петр Кочетков стал 2-й звездой дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – форвард «Виннипега» Кайл Коннор с 3 (2+1) очками в матче с «Оттавой» (5:1).
Вторая звезда – вратарь «Каролины» Петр Кочетков с 37 отраженными бросками из 38 в матче с «Нью-Джерси» (4:1).
Третья звезда – форвард «Филадельфии» Трэвис Конекны с дублем в ворота «Коламбуса» (5:3).
Кочетков играет как рок-звезда: делает крутые спасения, тащит «Каролину» и уже бьет клубные рекорды
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