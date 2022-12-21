Гришин о 2:5: «Динамо» переиграло «Спартак» в бросках от защитников»

Главный тренер « » подвел итоги матча с московским « » (2:5).

«Считаю, что все равно получилась хорошая игра. Конечно, для нас обидно, что счет достаточно крупный. Неудачно начали – сразу с двух удалений, а «Динамо» молодцы, что реализовали два момента и получили преимущество.

Мы не сдавались, старались переломить игру и во втором периоде – это даже где-то получилось, но стоило играть агрессивнее в бросковой активности и под воротами. В третьем периоде так сложилось, что «Динамо» вышло более настроенным, они переиграли нас сегодня в бросковой активности от защитников. Это дало результат.

Ничего особенного не произошло в третьем периоде – было все то же самое, что и в первом периоде. Может быть, во втором отрезке была другая картина – когда мы играли активнее, но «Динамо» правильно использовало те моменты, которые у них появлялись.

Их защитники очень быстро бросали по воротам, без всякого улучшения позиции – просто получали шайбу и бросали, и соответственно работали на пятаке, закрывая вратаря. Так и сложилось, что получались точные броски, которые у них залетели.

В игре все было то же самое, что и в ретро-матче. Мы знаем «Динамо», эта команда играет в мощный, силовой хоккей, с продавливанием обороны – они лезут на пятак, пытаются там сминать. А мы пытаемся показать свою игру – сегодня у них получилось лучше, чем у нас. Единственное, счет получился крупноватый», – сказал Игорь Гришин.

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