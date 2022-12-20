Защитник «Трактора» Хэмилтон: «Арена «Авангарда» – лучший дворец, в котором я когда-либо играл. Понравился Новосибирск, в Челябинске появились любимые рестораны»

Канадский защитник «Трактора» Роберт Хэмилтон поделился впечатлениями от России.

– С первого матча в вы играете настолько уверенно, что кажется, что вы давно здесь выступаете. В чем ваш секрет?

– У меня никакого секрета нет. Здесь делают все для того, чтобы мне было комфортно в команде. Мне легко дался переезд из Северной Америки, потому что все вокруг помогают и поддерживают.

Я чувствую себя здесь как дома. Команда не лучшим образом провела первую половину сезона, однако в составе «Трактора» отличные игроки. Нам нужно продолжать двигаться вперед, и ситуация должна улучшиться.

– Вы уже успели съездить с «Трактором» на гостевые матчи. Какое осталось впечатление от России и КХЛ?

– Мне очень понравился Новосибирск как город. Также отметил бы арену в Омске – это лучший ледовый дворец, в котором я когда-либо играл. Тот матч с « » был еще в стиле рока, а я очень люблю эту музыку.

– Чем вас заинтересовало предложение « »?

– Предложение «Трактора» мне показалось интересным. Я несколько раз общался с гендиректором клуба, и у меня осталось положительное впечатление от этого разговора.

Я спросил про «Трактор» у своих российских друзей, с которыми играл вместе, и они мне рассказали про команду много позитивных вещей.

Поэтому я c хорошим настроением отправился в Челябинск. Контракт у меня на два года, поэтому я надеюсь успешно провести и этот сезон, и следующий.

– Как вам Челябинск?

– Мне понравился город. У меня уже появились здесь любимые рестораны. Так что, думаю, я смогу хорошо проводить в Челябинске время, – сказал Хэмилтон.