Защитник «Трактора» Хэмилтон: «Арена «Авангарда» – лучший дворец, в котором я когда-либо играл. Понравился Новосибирск, в Челябинске появились любимые рестораны»
Канадский защитник «Трактора» Роберт Хэмилтон поделился впечатлениями от России.
– С первого матча в КХЛ вы играете настолько уверенно, что кажется, что вы давно здесь выступаете. В чем ваш секрет?
– У меня никакого секрета нет. Здесь делают все для того, чтобы мне было комфортно в команде. Мне легко дался переезд из Северной Америки, потому что все вокруг помогают и поддерживают.
Я чувствую себя здесь как дома. Команда не лучшим образом провела первую половину сезона, однако в составе «Трактора» отличные игроки. Нам нужно продолжать двигаться вперед, и ситуация должна улучшиться.
– Вы уже успели съездить с «Трактором» на гостевые матчи. Какое осталось впечатление от России и КХЛ?
– Мне очень понравился Новосибирск как город. Также отметил бы арену в Омске – это лучший ледовый дворец, в котором я когда-либо играл. Тот матч с «Авангардом» был еще в стиле рока, а я очень люблю эту музыку.
– Чем вас заинтересовало предложение «Трактора»?
– Предложение «Трактора» мне показалось интересным. Я несколько раз общался с гендиректором клуба, и у меня осталось положительное впечатление от этого разговора.
Я спросил про «Трактор» у своих российских друзей, с которыми играл вместе, и они мне рассказали про команду много позитивных вещей.
Поэтому я c хорошим настроением отправился в Челябинск. Контракт у меня на два года, поэтому я надеюсь успешно провести и этот сезон, и следующий.
– Как вам Челябинск?
– Мне понравился город. У меня уже появились здесь любимые рестораны. Так что, думаю, я смогу хорошо проводить в Челябинске время, – сказал Хэмилтон.
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