Дауд – 3-й игрок в истории «Вашингтона» с дублем за 11 секунд или менее

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Ник Дауд – 3-й игрок в истории «Вашингтона» с дублем за 11 секунд или менее.

32-летний форвард отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:3 ОТ). Он забросил 2 шайбы с интервалом в 11 секунд во втором периоде при счете 0:2. 

Дауд стал 3-м игроком в истории «Кэпиталс», кому удалось сделать такой быстрый дубль. Рекорд принадлежит Стиву Личу (10 секунд, 1990/91), также преуспел Деннис Марук (11 секунд, 1982/83). 

В 33 матчах сезона у Дауда стало 13 (7+6) очков. 

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