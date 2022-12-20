Дауд – 3-й игрок в истории «Вашингтона» с дублем за 11 секунд или менее

– 3-й игрок в истории « » с дублем за 11 секунд или менее.

32-летний форвард отличился в матче регулярного чемпионата с « » (4:3 ОТ). Он забросил 2 шайбы с интервалом в 11 секунд во втором периоде при счете 0:2.

Дауд стал 3-м игроком в истории «Кэпиталс», кому удалось сделать такой быстрый дубль. Рекорд принадлежит Стиву Личу (10 секунд, 1990/91), также преуспел Деннис Марук (11 секунд, 1982/83).

В 33 матчах сезона у Дауда стало 13 (7+6) очков.