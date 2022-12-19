«Эдмонтон» подписал 3-летний контракт с вратарем Скиннером с зарплатой 2,6 млн долларов в год
«Эдмонтон» и вратарь Стюарт Скиннер согласовали условия нового контракта.
24-летний голкипер подписал трехлетнее соглашение с клубом на общую сумму 7,8 миллиона долларов.
Среднегодовая зарплата хоккеиста составит 2,6 млн долларов.
Договор начнет действовать со следующего сезона – в этом чемпионате оклад вратаря составляет 750 тысяч долларов.
Скиннер провел 19 матчей в текущем регулярном чемпионате НХЛ, пропуская в среднем 2,83 шайбы и отражая 91,5% бросков.
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